Festività natalizie: potenziamento dei controlli della Polizia Locale

L'Amministrazione Comunale informa che la Polizia Locale potenzierà i servizi di prevenzione e controllo del territorio sino all'8 gennaio 2018.



"In occasione delle prossime festività natalizie - si legge in una nota di Palazzo di Città - e di fine anno 2017, durante le quali si registra un maggior afflusso presso le attività commerciali, nonché un incremento di turisti in visita in Città, la Polizia Locale di Altamura ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio comunale fino all'8 gennaio 2018, al fine di prevenire e contrastare atti delinquenziali e di rendere, quindi, più sicura la nostra città.

Specifici controlli saranno effettuati dalla “Polizia Amministrativa” nei confronti delle attività commerciali, attraverso la sorveglianza delle attività svolte su aree pubbliche, onde contrastare forme di abusivismo, e la verifica presso gli esercizi commerciali, nonché la vigilanza e la prevenzione sul commercio e detenzione di materiali esplodenti e pirotecnici non riconosciuti.

Ulteriori azioni di controllo saranno posti in essere da parte della “Sezione Viabilità e traffico”, che assicurerà un rafforzato servizio di controllo della viabilità e del traffico nelle principali arterie, quali quelle attinenti il Centro Storico, Via dei Mille, Viale Martiri, Via Gravina, Via Vittorio Veneto, Via Bari, Viale Regina Margherita, Via Parisi, Piazza Zanardelli, Via Matera, ecc, garantendo quanto possibile condizioni ottimali di mobilità e di conseguenza un maggior monitoraggio del territorio.

E' stata disposta, altresì, l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte del “Servizio di Pronto Intervento”, assicurando un passaggio nelle ore serali in prossimità dei distributori di benzina, dei supermercati, di rivendita tabacchi e di gioiellerie. Si coglie l'occasione, con la presente, di ringraziare il Ten. Col. Michele Maiullari e tutti gli operatori di Polizia Locale impegnati nei predetti servizi".