Giornalismo e fake news, il LiveNetwork al Tgcom24

Bari, 11 maggio 2017. La città è blindata per il G7 Economia, con i ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali. Rapida si diffonde sui social network la notizia di scontri; circolano foto con strade prese d’assalto, in un audio una donna racconta di disordini in via Napoli.

Tutto falso, una bufala. O, come direbbero al Collins Dictionary, una “fake news”. Per gli esperti del dizionario britannico, “fake news” è la parola dell’anno 2017: informazioni false spacciate per notizie, diffuse ad arte e amplificate a suon di condivisioni.

E i giornali, come si difendono? Se l’è chiesto Giovane Europa, rubrica settimanale del Tgcom24, il canale 51 di Mediaset interamente dedicato all’informazione.

Nel suo viaggio nelle città del Vecchio Continente, Marica Giannini a novembre ha fatto tappa a Bari. La puntata, tra Puglia, Roma e Bruxelles, è andata in onda sabato 9 dicembre ed è disponibile sul sito web del Tgcom24.



Il LiveNetwork, Altravoce, Telenorba e il Bari calcio ospiti dello speciale. Ciascuno con la propria esperienza quotidiana, tra sensazionalismi e verifica. Già, la verifica: quella lunga e meticolosa attività di controllo delle fonti, di studio dei riscontri, di capacità di ascolto del territorio, ovvero gli strumenti per smontare le “fake news”.