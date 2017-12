Difficile credere che oggi un uomo o una donna possano superare il secolo di vita. Eppure la vita riserva sempre grandi e piacevoli sorprese. La città di Altamura festeggia Michele Gesualdo che oggi compie 103 anni. Nonno Michele è nato il 15 dicembre 1914. Ha lavorato tutta la vita, svolgendo principalmente l'attività di guardia campestre notturna. Una vita di sacrifici, affrontati con sua moglie Anna Giampietro, scomparsa nel 1999.

Da giovane ha dovuto affrontare, come molti suoi coetanei, l'orrore della guerra. Ha partecipato alla Campagna d'Africa e alla Seconda Guerra Mondiale. Da sua moglie Anna ha avuto cinque figli: Pina, Antonio, Leonarda, Vito Carlo e Salvatore, quest'ultimo non più in vita. Oggi è attorniato dall'affetto di ben 16 nipoti che soprattutto quest'oggi lo festeggiano con amore.

A Michele e a tutta la sua famiglia vanno i più sentiti auguri della redazione di AltamuraLive.