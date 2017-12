"L'Italia delle Slot": diffusi i dati. Ecco quanto hanno "giocato" gli altamurani nel 2016

Fino ad oggi i dati relativi alle giocate e al numero di slot machine non erano mai stati resi noti. Nel 2016 le slot si sono "succhiate" in Italia 49 miliardi di euro. E i dati, oggi, possono essere consultati Comune per Comune. Almeno quelli relativi al 2016.

È stata pubblicata dal Gruppo L'Espresso una pagina web dalla quale possono essere consultati i dati di ogni Comune. Relativamente ad Altamura, la situazione non è delle migliori. Nel 2016 ad Altamura sono state effettuate in media 573 giocate pro-capite per un ammontare complessivo di quasi 41 milioni di euro.

Il numero di apparecchi presenti in città era di 378, una media di 3,4 apparecchi ogni 1000 abitanti. Il Comune, quindi, nella speciale classifica stilata, appare come poco virtuoso.