Firmata convenzione tra Confagricoltura Puglia e Cofidi.it

"Con la firma di questo documento - spiega Donato Rossi - abbiamo raggiunto un importante obiettivo. Spesso, infatti, il problema delle imprese non è trovare la banca che sostenga l'investimento, ma reperire lo strumento di garanzia che affianchi il suo percorso progettuale, nonostante la stabilità e la capacità di assecondare le dinamiche cicliche da parte delle aziende agricole sia innegabile".

"In agricoltura i casi di default sono bassissimi - aggiunge Giuseppe Riccardi - e le nostre esperienze precedenti nel settore lo confermano ampliamente. La nostra mission è sempre e comunque la difesa dell'impresa ed è questo il valore aggiunto che noi offriamo: la nostra lettura di prossimità delle semplici referenze bancarie".

Cofidi.it, cooperativa artigiana di garanzia, è intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'Italia e ha tra i propri scopi l'aumento della capacità di accesso al credito da parte delle imprese, la possibilità di far ottenere risorse finanziarie a un minor costo, l'aumento del livello di trasparenza delle condizioni applicate, la consulenza finanziaria alle imprese. Inoltre, Cofidi.it è convenzionata con i maggiori istituti di credito nazionali e locali con l'applicazione ai suoi soci di condizioni agevolate per il rilascio dei finanziamenti; è soggetto accreditato Agea; offre consulenza alle imprese per richieste di accesso al credito tramite prodotti convenzionati sia ordinari che agevolati; rilascia garanzie per prodotti convenzionati e polizze fideiussorie per anticipazioni contributi su progetti d'investimento agevolati presentati alla Regione.

Fra gli interventi maggiormente attesi, quelli previsti dalle sottomisure 4.1 - 4.2 e 6.4 del Psr Puglia 2014/2020, che prevedono agevolazioni a favore di imprese agricole che non si trovino in difficoltà finanziarie con sedi operative in Puglia: per ottenere le agevolazioni, le imprese dovranno ottenere una delibera di concessione di finanziamento da un istituto di credito e per aumentare le possibilità delle imprese di accesso al finanziamento sarà di fondamentale importanza la presenza di una garanzia rilasciata da un primario consorzio di garanzia fidi, come il Cofidi.it.

All'incontro per la firma erano presenti, oltre a Donato Rossi e Giuseppe Riccardi, il direttore di Cofidi.it Teresa Pellegrino e il direttore di Confagricoltura Puglia Carlo Zambelli