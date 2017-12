Meteo, in arrivo venti forti e precipitazioni diffuse sulla Puglia

Un'intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda di provenienza artica interesserà gran parte della penisola italiana e porterà in Puglia a un deciso rinforzo della ventilazione e a precipitazioni diffuse a partire dalla giornata di oggi 27 dicembre.

Sono infatti previsti venti da forti a burrasca a prevalente componente meridionale, con possibili mareggiate sui settori costieri ionici. Dal primo pomeriggio sulla Puglia centro-settentrionale sono previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale; i fenomeni, anche di forte intensità, saranno accompagnati da attività elettrica e forti raffiche di vento.

Per quanto esposto il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha emesso un Avviso di condizioni meteorologiche avverse e il Centro Funzionale Decentrato ha valutato dalle ore 09:00 del 27/12/2017 per le successive 24-32 ore:

• ALLERTA GIALLA per venti su tutto il territorio regionale

• ALLERTA GIALLA per rischio idrogeologico e temporali sulle zone di allerta Gargano e Tremiti, Tavoliere e Bassi Bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Subappennino Dauno e Basso Fortore.

La Sezione Protezione Civile, che seguirà l'evolversi della situazione, invita a consultare gli aggiornamenti pubblicati sul sito, la tabella degli scenari, per una corretta comprensione degli effetti al suolo attesi per ciascun livello di allerta previsto, e ad attenersi alle raccomandazioni fornite nelle norme di autoprotezione consultabili sul sito della protezione civile regionale.