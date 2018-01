Saldi invernali, in Puglia si parte il prossimo 5 gennaio

Venerdì 5 gennaio inizieranno i saldi invernali 2018 nella maggior parte delle regioni italiane: sono già cominciati solo in Basilicata (2 gennaio) e in Valle d’Aosta (3 gennaio), mentre in Sicilia bisognerà aspettare sabato 6 gennaio. La durata dei saldi cambierà molto da regione a regione. Nella maggior parte dei casi termineranno tra fine febbraio e inizio marzo, ma in Trentino-Alto Adige dureranno solo poco più di un mese, mentre in Campania le svendite promozionali continueranno fino al 2 aprile.

Nel caso specifico della Puglia avranno durata fino al prossimo 28 febbraio.

Per poter fare i saldi i negozi devono rispettare alcune regole. Ad esempio il prezzo originale di ogni prodotto in saldo deve essere sempre indicato in modo chiaro e inequivocabile, vicino alla percentuale di sconto e al prezzo scontato. Inoltre le merci in saldo devono essere tenute in zone separate rispetto a quelle non in saldo, in modo da non essere confuse. Qui ci sono i consigli della Guardia di Finanza per evitare truffe nel periodo dei saldi. Anche il Codacons ha pubblicato sul proprio sito 10 consigli per fare acquisti in sicurezza.