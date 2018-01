Sanremo, il pane di Altamura protagonista

Un nuovo polo dell'infanzia nel quartiere Trentacapilli

Bari, Altamura e Capurso, sono questi i tre progetti di Poli Innovativi per l’Infanzia selezionati dalla Regione Puglia e trasmessi, venerdì scorso, al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per la loro concreta realizzazione. Lo riferisce in un un comunicato stampa il