Indagine premia Acquedotto Pugliese per soddisfazione al cliente

Acquedotto Pugliese è stato premiato da una ricerca sulla qualità del servizio commissionata dalla rivista Panorama all’agenzia Statista, leader mondiale nel settore, classificandosi al secondo posto tra le utility italiane che gestiscono il servizio idrico integrato.

L’indagine, pubblicata sul numero di Panorama in edicola, ha coinvolto in modo anonimo un panel di oltre 18.500 consumatori che hanno espresso il loro giudizio sul servizio offerto da aziende e istituzioni suddivise in 210 categorie.

Ogni intervistato ha dovuto valutare le aziende in base a quattro criteri: quanto è disponibile il servizio, l’orientamento al cliente, la competenza professionale e, infine, la disponibilità a consigliare il servizio ad amici e parenti. Quest’ultimo aspetto ha avuto il peso maggiore nel punteggio finale che è stato stabilito in una scala da 0 a 100. Il risultato è una lista formata da centinaia di aziende: per ogni categoria sono stati indicati, infatti, da uno a tre concorrenti che hanno ottenuto il voto più alto.

Acquedotto Pugliese è risultato secondo nella categoria fornitori d’acqua, con un distacco dal primo di un solo punto percentuale.

"Il riconoscimento di Statista, agenzia indipendente e tra le più autorevoli, ci riempie d’orgoglio - commenta Nicola De Sanctis, Presidente di Acquedotto Pugliese – e premia il lavoro di quanti, uomini e donne, sono impegnati quotidianamente per offrire un servizio sempre più vicino ai cittadini”.

“Questo premio costituisce, altresì – ha concluso De Sanctis - un ulteriore stimolo a fare sempre meglio ed a proseguire con determinazione nell’opera di rinnovamento della struttura aziendale intrapresa”.

Tra le novità più interessanti si segnalano la applicazione digitale aqprisponde, un servizio di informazioni automatico ed intelligente capace di evolversi grazie alle risposte dei clienti e, sul profilo organizzativo, la creazione di una struttura di Customer Experience, espressamente dedicata al miglioramento dell’esperienza del cliente.

L’Acquedotto Pugliese SpA (altrimenti conosciuto con il suo acronimo AQP), con reti idriche per 25.000 chilometri (trenta volte la lunghezza del Po), 12.000 chilometri di reti fognarie e 185 depuratori, è tra le più imponenti opere d’ingegneria idraulica mai realizzate al mondo. La più grande realtà del Servizio idrico integrato nel meridione d’Italia e tra i maggiori player in Europa. Una grande impresa pubblica, interamente controllata dalla Regione Puglia, con un fatturato nel 2016 di 550 milioni di euro e 16 milioni di utili. AQP serve oltre 4 milioni di abitanti ed è presente sul territorio con circa 60 punti di assistenza al cliente e un servizio di contact center, attivo 24 ore su 24. Circa 2.000 professionisti del settore, di cui 140 ingegneri specializzati e oltre 80 tecnici di laboratorio, uniti ad una capacità gestionale in un contesto costituito da una struttura interconnessa di acquedotti, fanno di Acquedotto Pugliese l’interlocutore ideale per la gestione di sistemi idrici complessi.

Statista, società di ricerca fondata nel 2007 ad Amburgo, è considerata il leader mondiale dei dati di mercato online con 7,5 milioni di visite al mese, e ogni anno porta avanti con successo questo studio sul servizio clienti, oltre che in Italia, anche sul mercato tedesco che su quello francese.