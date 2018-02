Temporali e vento forte nelle prossime ore sulla Puglia

Lavoro, Coldiretti Puglia: "Costi stellari terra in Puglia; suoli pubblici a giovani agricoltori"

“Il costo della terra in Puglia – denuncia il Presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele - ha raggiunto mediamente i 14/16mila euro per il seminativo irriguo, i 20/25mila euro ad ettaro per i suoli olivetati, 33/37mila euro ad ettaro per i terreni ad uva da tavola, 15/18mila