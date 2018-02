15 milioni per il rilancio economico del territorio

E' stato firmato martedì, nell’ex Palazzo della Provincia, il protocollo d’intesa tra la Città Metropolitana e il Consorzio Asi. Obiettivo: il rilancio economico dell’intero territorio metropolitano, tramite un piano di investimenti strategici, per un totale di 15 milioni di euro, che si inserisce nell’ambito degli interventi previsti nel settore delle infrastrutture strategiche per la mobilità finanziati dal Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Bari, quali Camionale, Poligonale, collegamento fra Aeroporto e comuni metropolitani e Biciplan Metropolitano.



Presente, per la Città Metropolitana, il vicesindaco Michele Abbaticchio, insieme al consigliere di amministrazione dell’Asi Paolo Bevilacqua, all’amministratore della Bosch Tecnologie Diesel spa Uwe Berhold Mang e al direttore delle risorse umane della Bosch di Bari Francesco Basile.

Soddisfatto Abbatticchio, per il quale «l’atto è il frutto di un percorso di partecipazione e condivisione avviato dal sindaco metropolitano Antonio Decaro con gli stakeholder del territorio che insistono nella zona industriale».

Nel piano siglato sono previsti anche l’ampliamento dell’area industriale, con la realizzazione di investimenti nelle zone non urbanizzate, con particolare riferimento al settore produttivo e turistico della zona in cui ricadono i comuni di Bitonto e Giovinazzo, con la costituzione di una Zes (Zona Economica Speciale).