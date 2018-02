Allerta meteo, vietata la circolazione dei mezzi pesanti

Per la giornata di martedì la Prefettura di Bari ha vietato la circolazione dei mezzi pesanti nell’intero territorio della Città metropolitana.

A rendere nota tale decisione è la protezione civile sui propri canali social, in vista dell’allerta meteo prevista proprio nelle prossime ore a causa di violenti piogge e nevicate che si potrebbero abbattere sulle regioni meridionali.

I veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate non potranno quindi nelle prossime due giornate circolare nell’area metropolitana. I mezzi sbarcati dalle navi dovranno pertanto fermarsi in area portuale, quelli che verranno filtrati in autostrada saranno ammassati al parcheggio dello Stadio San Nicola.