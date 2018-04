I riti della Settimana Santa con Monsignor Ricchiuti: il programma completo

In vista della Pasqua saranno diverse le celebrazioni presiedute da Monsignor Ricchiuti.

I riti della Settimana Santa hanno preso il via domenica 25 marzo, 33ª giornata della gioventù, con la Benedizione delle Palme e Santa Messa, presso la Cattedrale di Altamura.



Oggi in Cattedrale a Gravina alle 18 Monsignor Ricchiuti presiederà la messa del Crisma. Giovedì Santo, 29 marzo, alle 8 vi sarà l’Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine, presso la Concattedrale di Gravina e alle 16 la Santa Messa “in Coena Domini” presso la Chiesa Santa Maria della Salute, Ospedale “F. Miulli”, ad Acquaviva delle Fonti.

Venerdì Santo 30 marzo, giornata per le opere della Terra Santa, vi sarà alle 8 l’ Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine in Concattedrale a Gravina, alle 18 l’ Azione liturgica “in Passione Domini” sempre in Concattedrale. Inoltre alle 19.30 è prevista la Processione del Legno Santo, curata dalla Parrocchia San Giovanni Battista di Gravina.

Sabato 31, Sabato Santo, l’Arcivescovo prenderà parte, alle 8, all’Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine in Concattedrale a Gravina mentre presiederà, a partire dalle 22, la Veglia Pasquale nella Cattedrale di Altamura.

Domenica 1° aprile, giorno in cui si celebra la Pasqua di Resurrezione, l’Arcivescovo presiederà, alle 11.30, la Santa Messa di Pasqua nella Concattedrale di Gravina mentre, alle 18, presiederà la Santa Messa di Pasqua presso la Concattedrale di Acquaviva delle Fonti.