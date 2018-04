Venti forti nelle prossime ore sulla Puglia

Nuova allerta meteo sulla Puglia

Dalle prime ore di oggi, sabato 31 marzo 2018, e per le successive 24-36 ore si prevedono invece venti forti occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte sulla Puglia con mareggiate lungo le coste esposte.

A dare comunicazione di questo nuovo stato di allerta (arancione) su tutta la Regione è, come sempre, la Prefettura di Bari in un bollettino meteo inviato in Redazione.