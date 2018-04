Parte lo spot di Federicus 2018

E’ il debutto per il filmato che tradizionalmente accompagna Federicus nei giorni della festa, per dare modo alla gente di entrare pienamente nel tema assegnato ogni anno alla manifestazione. La prima novità è che si tratta di 3 diversi spot televisivi della durata di 20' cadauno realizzati per meglio rispondere alle esigenze di palinsesto delle emittenti che lo manderanno in onda.

Il nuovo spot si potrà vedere su Tele Norba e su Canale 2 oltre che sui social ufficiali di Federicus per dare modo anche a quanti seguono l’evento attraverso la rete di appassionarsi al tema, che quest’anno riguarderà Li Affanni.

“Il filmato di presentazione della festa è sempre stato la parte più divertente di Federicus” – ha dichiarato Beppe Piccininni di FortisMurgia – “nei primi cinque anni abbiamo raccontato delle storie ambientate nel medioevo e legate al tema, tranne lo scorso hanno in cui avevamo pensato di dare un aspetto più istituzionale alla promozione, per poi ritornare in questa settima edizione a cavalcare l’onda del genere più simpatico, qual è quello comico.”

L’ideazione è curata dalla professoressa Caterina Colonna che è dovuta partire proprio dal tema dantesco, un tema di difficile lettura ma, a ben vedere dai risultati degli spot, è alquanto intrigante e avvincente. “Abbiamo inserito una frase che echeggia Dante “ – ha spiegato la professoressa Colonna – “che tutti noi conosciamo lasciate ogni speranza voi che entrate in lasciate a noi… Li Affanni, perché pensiamo che per tutto il tempo della festa, che quest’anno si terrà dal 28 aprile al 1 maggio, la gente deve lasciare a noi li Affanni pensando solo a divertirsi” .

Entrare in un altro mondo, quello medievale, dimenticarsi dei problemi e delle difficoltà quotidiane, per lunghi quattro giorni è un’idea fantastica. Ma com'è possibile? “ Ci siamo inventati un Supereroe del medioevo, con la F di Federicus anziché la S di Superman. “ – ha continuato la professoressa Colonna – “E abbiamo pensato di farlo diventare, in maniera veramente ironica uno super uomo che allevia le fatiche di tutti i giorni correndo in aiuto di un uomo che si allena in palestra, di una donna che rimane con la sua macchina in panne, e di un uomo assillato dalle tasse; purtroppo in questo caso il nostro Supereroe, ahimè, è costretto a lasciare in pegno anche il suo prezioso costume”.

Servirà a prendere la crisi di questi tempi un con un po’ di leggerezza, che poi è proprio nello spirito di Federicus. “Riuscire a racchiudere tutto il senso de Li Affanni in pochi secondi al posto dei soliti cinque minuti e più non è stato semplice, ma alla fine ce l’abbiamo fatta, realizzando tre diverse situazioni da venti secondi”– ha confessato Piero Crivelli che ha realizzato i tre spots, insieme a Raffaele Iacovone e Giacomo Rifino. L’originalità del progetto è già la garanzia di un successo annunciato. Staremo a vedere quali effetti produrrà sulla gente la messa in onda degli spots. Fin da ora però possiamo ritenere tutte le persone coinvolte nella realizzazione a cominciare da Super Federicus interpretato da Giacinto Bolognese, a Barbara Pinto, Giuseppe De Biasi, e la partecipazione di Elvio Porcelli e Beppe Piccininni, all’altezza dell’ impresa affidatagli. La voglia di mettersi in gioco è al massimo. Questo è Federicus.