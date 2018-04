Un nuovo programma video che approfondisca i temi d'attualità della città di Altamura e del suo territorio. È l'obiettivo che si pone "Punti di Vista", il nuovo web-format firmato e condotto da Antonio Ferrante e pubblicato su AltamuraLive.it

Ogni puntata tratterà un tema (cronaca, politica, società, economia, sport, etc) che sarà discusso da due ospiti. Non ci sarà un calendario fisso per la messa in onda. Dipenderà dalle circostanze. Una puntata minimo a settimana sarà, comunque, assicurata.

La redazione di AltamuraLive.it invita i suoi lettori o quanti abbiano interesse a segnalare temi, a sollecitare la discussione relativa a problemi della città, a raccontare storie, etc.

Chiunque, oltremodo, sia interessato a fare inserzioni pubblicitarie nel programma "Punti di Vista", può contattarci al numero: 0809025356.

Questa la prima puntata di "Punti di Vista": DOP e IGP, Altamura punta su pane e lenticchia. Ospiti: Gerardo Centoducati (direttore Consorzio Tutela e Valorizzazione Lenticchia di Altamura IGP) e Luigi Picerno (presidente Consorzio Tutela e Valorizzazione Pane di Altamura DOP).