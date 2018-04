La Confconsumatori di Altamura, in collaborazione con la Pro Loco, l’Accademia Obiettivo Successo e l’Associazione Leggeredizioni, e con il patrocinio del Comune di Altamura presenta Così vicini, così lontani – Oltre il bullismo sul tema tristemente attuale e spesso sottovalutato della prevaricazione violenta e delle intimidazione fatte da alcuni giovani prepotenti nei confronti di coetanei e non solo, soprattutto in ambito scolastico.

Lunedì 16 aprile alle ore 20,30 sarà il Cinema Grande ad ospitarne la proiezione che sarà seguita da un dibattito a cui parteciperà il regista Alessandro Varisco che racconterà l’evoluzione del progetto, nato prima come cortometraggio e trasformatosi poi in film vero e proprio, affiancato da due esperti di calibro quali Marcella Montemurno, psicoterapeuta e giudice minorile, e Vito Giordano, criminologo informatico Sap-Felce Polizia di Stato, che analizzeranno il fenomeno dal punto di vista giuridico, della prevenzione e di come riconoscere sul nascere il fenomeno. A moderare il dibattito ci sarà Cinzia Clemente, attrice altamurana coinvolta in prima persona nella preparazione della pellicola.

Il film, prodotto da Cinemando, è stato presentato in anteprima il 2 marzo scorso e attualmente è proposto in ambiti scolastici, festival e rappresentazioni pubbliche in eventi a tema con testimonianze dirette ed indirette di vittime di aggressioni e prepotenze.

La serata mira anche a far emergere il fenomeno e a portare un sostegno morale agli amici ed alle famiglie di giovani bullizzati evidenziando anche gli aspetti deleteri del cyberbullismo. La Confconsumatori di Altamura, lo vogliamo ricordare, è presente già da tempo sul territorio con uno sportello d’ascolto per il sostegno ed il supporto delle fasce deboli e si occupa di coloro che vogliono denunciare e che hanno la necessità di avere un aiuto sia dal punto di vista legale che psicologico.