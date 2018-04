Special Olympics Italia giochi regionali 2018

Special Olympics è associazione internazionale riconosciuta dal comitato paraolimpico ed è associazione benemerita del CONI. Presente in 180 paesi nel mondo è dedita alla promozione delle sport quale strumento di inclusione sociale e sviluppo delle autonomia per le persone con disabilità mentale ed intellettiva.

Ogni anno si celebrano oltre 170 eventi in tutta Italia.

I Play the Games sono le fasi regionali dei giochi in tutte le discipline sportive.

In Puglia i play si sono aperti con il basket il giorno 11 aprile a Gioia del Colle in collaborazione con in Team Minozzi ASD e il 36esimo Stormo dell’aeronautica di Gioia.

Il 17 aprile sarà la volta del calcio unificato le cui gare si apriranno con una conferenza di presentazione, lunedì 16 aprile alle ore 11,30 presso la sala conferenze del Comune di Altamura. Interverranno il direttore regionale di Special Olympics Ketti Lorusso, il presidente del team Olimpihà Rossella Trisolini, il presidente dell’impresa Auxilium Evangelista Tragni Matacchieri, rappresentanti dei Leo Club 108 Apulia. Modererà il dottor Giuseppe Ciriello, psicologo.

Il 17 a partire dalle ore 09,00 presso i campi Pellegrino si terranno le gare precedute dal cerimoniale di apertura.

L’evento patrocinato dalla ASL, dalla Regione Puglia, dal Comune di Altamura, dai Leo Club 108Ab, dal CONI, dal CIP, vedranno in campo sei squadre in due diversi livelli di abilità.

Il programma prevede attività animative a cura degli studenti dell’ISS Denora di Altamura e dei giovani Leo con il progetto Kairos.

Organizzatore dell’evento è il team Special Olympics Puglia con il team Olimpihà, l’impresa sociale Auxilium e l’associazione di volontariato Auxilium e Dintorni.

La manifestazione rientra nella kermesse di eventi che si stanno svolgendo in tutta la Puglia in occasione del cinquantesimo anniversario di Special Olympics (1968 – 2018) mentre le gare si antepongono alla partecipazione ai giochi nazionali estivi che si terranno a Montecatini dal 4 al 10 giugno prossimo.