Il progetto WINE&FOOD FIGHT - PUGLIA vs VENETO organizzato dal consorzio Taste&Tour in masseria in collaborazione con il dipartimento agricoltura della regione Puglia e con prestigiosi partners quali il Consorzio Pane di Altamura Dop, il Consorzio Lenticchia di Altamura Igp, Assoproli Bari e Agriturist Puglia, si propone di realizzare, nell’ambito delle attività collaterali al Vinitaly 2018,una amichevole sfida tra i territori Veneto e Puglia con protagonisti la cucina e i vini delle due regioni.

Una serata improntata all'approfondimento e alla valorizzazione delle eccellenze vitivinicole ed enogastronomiche di qualità che si concluderà con una degustazione di prodotti di eccellenza dei due territori esaltati dagli abbinamenti dei vini.

Per la Puglia rurale rappresenta un occasione per valorizzare e mettere a sistema le tante e straordinarie realtà enogastronomiche. Una vera opportunità anche per produttori, importatori, ristoratori, tecnici, giornalisti e opinion leader per conoscere le tendenze del mercato, scoprire le innovazioni e creare nuove opportunità di business.

Gli esperti chef e sommelier saranno affiancati da una delegazione di studenti degli Istituti Alberghiero “M. De Nora” di Altamura e “A. Berti” di Verona, per dare un taglio didattico all’iniziativa e coinvolgere i futuri operatori professionali del settore enogastronomico in eventi mirati di promozione ed educazione alimentare.

Animatore della serata sarà il foodteller Nick Difino che coinvolgerà gli ospiti nel racconto delle eccellenze enogastronomiche dei due territori.

Per promuovere al meglio l’iniziativa sarà attivata una campagna social mirata sui siti web e principali social media: facebook e instagram, con l’hashtag: #annodelciboitaliano #winefood&fight.

In particolare sarà attivata la campagna: SELFIE CONDIVIDI E VINCI: Scatta un selfie con i prodotti e i vini pugliesi, Tagga 20 amici, Condividi e vinci!

Gli utenti che avranno riceveranno più like porteranno a casa gustosi premi.

Wine&Food Fight vi dà l’appuntamento martedì 17 Aprile a Verona presso I.P.S.E.O.A. "ANGELO BERTI" Verona ore 19,00.

Per partecipare è necessaria la registrazione attraverso il sito www.eventbrite.it