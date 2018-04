1° gennaio 2019: la fatturazione elettronica diventa obbligatoria per tutti

Dal 1° gennaio 2019 più di 8 milioni di titolari di partire Iva (liberi professionisti) saranno obbligati alla fatturazione elettronica.Si completa così una rivoluzione digitale - che interessa 6 milioni di imprese italiane- iniziata nel 2015, quando tutti gli operatori economici che avevano un rapporto commerciale con le PA hanno dovuto necessariamente emettere le proprie fatture in formato elettronico. Rivoluzione proseguita nel 2016 e 2017, con l'introduzione della fatturazione elettronica verso imprese e privati.



Se ne è parlato nella sala convegni della camera di commercio di Bari (più di 500 le registrazioni all'incontro pervenute nei giorni scorsi) nel workshop gratuito organizzato dallo stesso ente barese e dedicato a Fatturazione elettronica e nuovi servizi gratuiti per imprese e professionisti. La giornata è stata promossa da l'Agenzia per l’Italia Digitale, Unioncamere e Infocamere e cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CEF (progetto eIGOR).



Il decisivo cambio di rotta in senso digitale della certificazioneeconomica degli scambi ha visto dall'inizio in prima linea le Camere di Commercio italiane che, sin dal 2014 tramite la piattaforma di Infocamere 2014, hanno offerto il servizio base di fatturazione elettronica. Notevole il risparmio di costi che varia da 3 e 8 euro a fattura, come è emerso da un recente studio del Politecnico di Milano.

Da aprile di quest'anno il servizio, totalmente gratuito, delle Camere di Commercio si é arricchito di un' importante novità: la gestione delle fatture anche verso imprese e privati, non più solo verso la Pubblica Amministrazione.

"La notevole risposta di pubblico - ha dichiarato il segretario dell'ente Angela Patrizia Partipilo - sta a testimoniare l'interesse per una materia cheimpatta non solo sulla gestione delle attività di imprese e professionisti, semplificando e facilitando molte operazioni, ma anche sul mercato in senso più ampio, riguardando potenzialmente tutti i consumatori. Eripaga l'attenzione puntuale del nostro ente verso l'introduzione e la promozione di tutti quei servizi che agevolano le imprese e quindi possano contribuire alla loro modernizzazionee competitività".

Fra i vantaggi della fatturazione elettronica, come evidenziato da Alessandro Alfano, dell'Agenzia per l'Italia Digitale: contenimento dell'evasione fiscale, monitoraggio della spesa pubblica certezza dell'avvenuta trasmissione della fattura, garanzia di autenticità ed integrità della fattura, riduzione degli oneri amministrativi, leva per la crescita digitale del Paese.

Si è parlato anche di gestione in remoto dei libri sociali, dall'attivazione del cassetto digitale alla richiesta dello Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con il quale accedere in modalità sicura ai servizi Online della Pubblica Amministrazione.

Sono intervenuti all'incontro anche Mario Altavilla, Unioncamere, Area agenda digitale e registro imprese, Salvatore Stanziale, Dir.Sist. informativo della fiscalità,Min. dell’Economia, Dip. delle Finanze; Fabio Massimi, Agenzia per l’Italia Digitale; Maurizio Doni e Rosa Lattanzio di Infocamere.