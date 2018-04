Emigrazione, una mostra a cura del Liceo Linguistico Federico II di Svevia di Altamura

Giovedì 19 Aprile, presso la Galleria del Monastero del Soccorso, ad Altamura, sarà inaugurata la mostra fotografica Spar-Puglia-ti. Questo laboratorio sull’emigrazione è stato realizzato dalle classi 4A e 4B del Liceo Linguistico Federico II di Svevia di Altamura, con il coordinamento e la collaborazione del GAL Terre di Murgia Scarl e dell’Associazione Apulian Roots, a conclusione del progetto di alternanza scuola – lavoro dell’anno scolastico in corso.

La mostra offre alcune testimonianze della vita all’estero dei nostri conterranei nel secolo scorso, con particolare riferimento a uomini e donne partiti da diverse località dell’Alta Murgia. Il gioco di parole scelto come titolo dell’esibizione fotografica richiama proprio la varietà e la diffusione del fenomeno migratorio, che ha interessato questa particolare area della Puglia. In cerca di lavoro, ma soprattutto di fortuna, i nostri emigrati si sono così sparpagliati in tutto il mondo: Germania, Francia, Stati Uniti, Canada, America Latina. Le foto, le cartoline, le lettere e i documenti raccolti dai ragazzi che hanno preso parte attiva al progetto hanno, tra gli altri, lo scopo di sensibilizzare e richiamare l’attenzione del pubblico sul tema, sempre attuale, dell’emigrazione.

La mostra sarà fruibile al pubblico fino a domenica 22.