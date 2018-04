Parco nazionale dell'Alta Murgia, il rilancio per una nuova stagione

Si è tenuta presso la sede della Città Metropolitana di Bari la Comunità del Parco Nazionale dell’Alta Murgia costituita dai Sindaci dei Comuni di: Altamura, Andria, Bitonto, Cassano delle Murge, Corato, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola, Toritto dal Presidente della Regione Puglia, e dai Presidenti della Città Metropolitana di Bari e della Provincia BAT, con all’ordine del giorno importanti provvedimenti per il rilancio istituzionale ed operativo della Comunità del Parco.

In questa direzione, in maniera unanime, è stato nominato il vice presidente della Comunità del parco nella persona del Sindaco di Corato Massimo Mazzilli.



Il neo vice presidente ha ringraziato per la fiducia ed ha espresso parole di grande sostegno alla nuova fase di iniziative avviate dal Parco a partire dal patto ambientale il quale prevede che: Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa

«La Comunità del Parco – si legge in una nota inviata in redazione - assume così un ruolo decisivo e insostituibile sia nelle attività di programmazione e controllo previste dalla legge, che di responsabilità nella promozione di una cittadinanza attiva e della sua partecipazione. La diffusione di una cultura della comunicazione, che sappia esprimere in modo chiaro i principi e le finalità dei suoi obiettivi, che renda “visibili” i connotati dei suoi compiti e le relative responsabilità stimolando l’interesse verso le problematiche ambientali, oggi può favorire la nascita e la crescita di atteggiamenti positivi da parte di una opinione pubblica sempre più attenta, più sensibile, più disponibile alla comprensione dei problemi del proprio territorio, del proprio habitat, del proprio ambiente di vita».

«In questa visione – scrive ancora il Parco Nazionale dell’Alta Murgia - il Patto Ambientale sancisce un nuovo approccio che supportato da norme ed opportunità di finanziamento potranno fornire un ulteriore rilancio dell’impegno dei sindaci e degli amministratori del Parco verso una più consapevole e responsabile stagione di programmazione in linea con il nuovo “Piano di Azione per la natura, i cittadini e l’economia” promosso dall’Unione Europea».