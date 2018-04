Alla fiera di San Giorgio i laboratori del gusto

San Giorgio, fiera a vocazione agricola ed ora anche e sempre più enogastronomica. Lo conferma l’iniziativa promossa dall'assessorato alla promozione del settore agroalimentare, guidato da Grazia Laico. In stretta sinergia con la Condotta Slow Food delle Murge ed uno dei suoi storici esponenti, Michele Polignieri, in occasione della rassegna fieristica gravinese si è deciso di creare una vetrina dei prodotti d’eccellenza dell’area murgiana, con l’obiettivo di favorirne la conoscenza dei processi produttivi, mettere in mostra le aziende d’eccellenza del territorio e, al tempo stesso, offrire ai palati dei visitatori la prova tangibile di tanta bontà ormai conosciuta in tutta Italia ed apprezzata anche all’estero.

Tutto questo ed anche di più saranno i laboratori del gusto, ospitati nella sala convegni. "Una serie di eventi – sottolinea l’assessore Laico - attraverso i quali, contando sulle ben note competenze della Condotta Slow Food, porteremo una volta ancora alla ribalta le risorse della terra murgiana, per dimostrare che la crescita economica può passare dalle ricchezze tradizionali del mondo agricolo: un valore aggiunto da non disperdere ma anzi tutelare, aprendosi al mondo senza rinunciare alle proprie radici. Un investimento nel quale crediamo, al punto da aver introdotto il marchio di denominazione comunale d’origine, per dare una marcia in più alla promozione dei tesori enogastronomici locali".

Tre gli incontri in programma, ognuno dei quali riservato ad una perla di murgia. Si comincia domenica 22 Aprile alle 18: in scena sua maestà l’olio. Lunedì 23 Aprile, stavolta alle 12, sarà la volta del vino e, come tengono a sottolineare gli organizzatori, della murgia liquida e gentile. Infine, Mercoledì 25 Aprile, tutti alla scoperta dei formaggi identitari.