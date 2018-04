Altamura in rete

Ad un anno dal lancio della Rete Museale Uomo di Altamura nasce la Rete Territoriale Uomo di Altamura: è una rete turistica che riunisce al suo interno i principali siti culturali, storici, naturalistici e produttivi dell’intero territorio di Altamura.

Ai quattro siti della Rete Museale si aggiungono altri punti di interesse culturale, storico, naturalistico e produttivo.

Elenco dei siti di interesse della rete: palazzo Baldassarre, punto informativo e centro di documentazione, masseria Ragone/Lamalunga, centro didattico e museo del carsismo, Museo Nazionale Archeologico, Cattedrale e Museo Diocesano dei Matronei, Museo Etnografico dell’Alta Murgia, Archivio Biblioteca Museo Civico, centro storico, Pulo, grotta della Capra, forni del Consorzio Pane di Altamura DOP, masserie del Consorzio Taste and Tour in masseria.

L’iniziativa è stata promossa dalla Rete Museale Uomo di Altamura del Comune di Altamura, gestita dal RTI Coopculture, Cars e IRIS, cui fanno capo Palazzo Baldassarre, il Centro Visite Lamalunga, l’Infopoint turistico e la didattica e valorizzazione del Museo Archeologico Nazionale di Altamura.

Lo scorso 19 aprile, è stato sottoscritto un protocollo comune con cui si avvia la Rete Territoriale grazie all’adesione del Polo Museale della Puglia, della Diocesi/Museo diocesano di Altamura, dell’ABMC, Archivio Biblioteca Museo Civico, del Consorzio del Pane di Altamura DOP e del Consorzio Taste and Tour in Masseria.

La Rete Territoriale Uomo di Altamura rappresenta un innovativo modello di gestione dell’offerta integrata di servizi culturali, turistici e produttivi di un territorio e intende porsi all’attenzione regionale e nazionale come una buona pratica. E’ costruita, infatti, in linea con il Piano strategico del MIBACT e secondo le linee guida del recentissimo D.M. 113, febbraio 2018, sulla costituzione dei sistemi museali, culturali e turistici.

A partire da oggi parte il biglietto integrato Visite con Gusto che prevede la visita con guide turistiche riconosciute a due o tre siti a scelta, più il pane di Altamura da ritirare presso i forni.

In concomitanza con la firma del Protocollo di intesa è stato inaugurato l’InfoPoint di via Treviso, struttura inutilizzata da molti anni ed aperta in forma stabile, nell’ambito della Rete Museale, come punto informativo, sportello turistico, luogo della didattica e di laboratori.

Alla presentazione sono intervenuti Vittorio Lapolla, commissario straordinario Comune di Altamura; Berardino Galeota dirigente politiche culturali e turistiche del Comune di Altamura; Elena Saponaro, direttore Museo Archeologico Nazionale di Altamura; Domenico Nicoletti, direttore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia; Mauro Paolo Bruno, dirigente dipartimento turismo ed economia della cultura e valorizzazione della Regione Puglia; per la Rete Museale Giovanna Barni e Marianella Pucci per CoopCulture, Giovanni Ragone e Giuseppe Cicirelli per CARS, Stefano Porzia e Aurelia Spinelli per Iris.

Per i partner hanno sottoscritto il protocollo don Nunzio Falcicchio, Giuseppe Pupillo, presidente Abmc, Giuseppe Digesù, vice presidente Consorzio Pane DOP, Raffaella Rinaldi, Consorzio Masserie, Elena Saponaro, Polo Museale.