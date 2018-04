Elezioni Rsu scuola, Uil sindacato in crescita

"Nelle province di Bari e Bat, la UIL Scuola è l’unico sindacato che, rispetto all’ultima tornata elettorale del 2015, registra numeri in crescita, +600, per un totale di oltre 5000 voti. È il risultato di anni di lavoro capillare al fianco dei lavoratori, sempre con competenza e serietà". Gianni Verga, segretario generale della UIL Scuola Puglia e di Bari-BAT, esprime grande soddisfazione e ringrazia la passione messa in campo dai candidati, che ha permesso di tagliare un traguardo importantissimo per la nostra organizzazione.



"In grandi centri come Andria, Altamura, Monopoli e Mola diventiamo il primo sindacato - continua Verga - mentre a Gravina in Puglia abbiamo doppiato i voti del 2015 e triplicati ad Acquaviva delle Fonti e siamo certi che sapremo essere all'altezza, in un momento delicato per il sistema scuola regionale, con tante criticità sul tavolo come il precariato, i danni collaterali della Buona Scuola, la carenza di organico, le molestie burocratiche, il servizio mensa e la dispersione scolastica, perché abbiamo scelto di candidare lavoratori preparati e con voglia di metterci la faccia, di essere sempre in prima linea a tutela dei diritti dei propri colleghi".



Infine, Verga considera "un segnale sintomatico la grande affluenza alle urne. I lavoratori hanno voglia di partecipare alle scelte, considerano il sindacato un interlocutore credibile e qualificato. Una certa politica, che non perde occasione per screditarci, se ne dovrebbe fare una ragione".