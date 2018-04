Monsignor Cosimo Damiano Fonseca ad Altamura

Grande attesa per la lectio magistralis di Monsignor Cosimo Damiano Fonseca dal titolo Federico II storiografia dell’ottavo centenario dalla nascita, che si terrà martedì 24 aprile alle ore 18.00 nella Sala Tommaso Fiore del GAL - Terre di Murgia. L’evento è organizzato dalla Fortis Murgia, in occasione della Festa Medievale Federicus, VII^ edizione, tema Li Affanni, rievocazione storica in onore dell'imperatore Federico II di Svevia, che si svolgerà ad Altamura dal 28 aprile al 1° maggio 2018.

Durante l'incontro, Monsignor Fonseca, grande studioso dell'imperatore svevo, delineerà la figura di Federico II di Svevia attraverso un riesame della personalità e dell'influenza politica, militare, economica federiciana nel mondo.

Il Monsignor Domenico Fonseca è membro di numerose accademie ed istituti scientifici, tra cui l’Accademia Nazionale dei Lincei, l’Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere, l’Accademia Pontaniana di Napoli, l’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo. Medievista, storico della Chiesa, maestro di rare capacità intellettuali e morali, punto di riferimento costante di tanti studiosi, molti dei quali formatisi alla sua scuola, Monsignor Fonseca ha al suo attivo numerosi convegni da lui organizzati con interventi internazionali che hanno messo a confronto storici, archeologi, architetti, bizantinisti, linguisti e teologi sulla figura del Puer Apuliae. E’, inoltre, l’ideatore dell' Enciclopedia federiciana pubblicata dalla Treccani.

Introduce il professor Filippo Attivissimo, altamurano, docente del Policlinico di Bari e delegato dal rettore all’Orientamento.