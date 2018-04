Fal, revocato lo sciopero di venerdì 27 aprile

Le Ferrovie Appulo Lucane informano la gentile utenza che lo sciopero proclamato per il giorno 27 aprile prossimo è stato revocato.

__________________________________

Le Ferrovie Appulo Lucane informano la gentile utenza che venerdì 27 aprile 2018, le Organizzazioni Sindacali CGIL – CISL – UIL –CISAL e UGL di Bari e Matera hanno proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore, di tutto il personale delle Ferrovie Appulo Lucane, che riguarderà, pertanto, sia il servizio ferroviario sia quello automobilistico. Saranno garantiti i servizi essenziali dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30.

Si specifica, inoltre, che potrebbero non essere garantiti anche i seguenti collegamenti Potenza – Bari:

Il treno n. 154 (bus sostitutivo) in partenza da Potenza alle ore 13.05 con arrivo a Gravina alle ore 15.25, potrebbe non trovare il collegamento con il treno in partenza da Gravina per Bari alle ore 15.46;

Il treno n. 152 (bus sostitutivo) in partenza da Potenza alle ore 8.40 – il treno n. 156 (bus sostitutivo) in partenza da Potenza alle ore 14.30 e il treno n. 158 (bus sostitutivo) in partenza da Potenza alle ore 17.30, potrebbero essere limitati fino a Genzano.