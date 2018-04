Ospedale della Murgia, avviata procedura reclutamento medici trasfusionisti per la Banca del Sangue

"Sulla Banca del Sangue all’Ospedale della Murgia, dopo le amarezze apprese nelle ultime settimane, le buone notizie". A confermarlo in una nota a mezzo stampa è il consigliere regionale, Enzo Colonna.

A detta dello stesso, "la ASL Bari ha già avviato la procedura di reclutamento di medici trasfusionisti da destinare al Servizio trasfusionale che sarò attivato all'Ospedale Perinei. Un provvedimento tempestivo e opportuno, reso necessario in seguito alla richiesta di trasferimento in altre sedi dei due professionisti già assunti per tale incarico e all'impossibilità di assumerne altri attingendo ad una precedente graduatoria."

"I medici - aggiunge Colonna - saranno reclutati attraverso una procedura di mobilità volontaria, il cui avviso è stato già pubblicato nel bollettino regionale e presto lo sarà anche nella Gazzetta Ufficiale nazionale. L’avviso è rivolto a dirigenti medici, specializzati in medicina trasfusionale, e dipendenti presso aziende e/o enti pubblici del comparto sanità, che, entro trenta giorni dalla pubblicazione, potranno presentare domanda per lavorare alla Banca del Sangue dell’ospedale murgiano."

"Dunque, - conclude Colonna - ancora un po’ di pazienza; qualche mese per la definizione di questa procedura e per l’attivazione del nuovo servizio, un obiettivo che sarà comunque raggiunto a beneficio di tutto il territorio murgiano. Ringrazio per il lavoro che stanno svolgendo e la eccezionale e rapida reazione dinanzi all'imprevisto problema, il direttore generale della ASL di Bari, Vito Montanaro, il direttore sanitario, Silvana Fornelli, e il direttore del dipartimento di Medicina Trasfusionale, Michele Scelsi. Davanti agli ostacoli non ci si ferma, si prosegue con idee e lavoro. Ecco, il cammino è stato ripreso, senza indugi. Avanti così! "