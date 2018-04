Il 7 luglio il Papa a Bari

«Il prossimo 7 luglio Papa Francesco si recherà a Bari, finestra sull’Oriente che custodisce le Reliquie di San Nicola, per una giornata di riflessione e preghiera sulla situazione drammatica del Medio Oriente che affligge tanti fratelli e sorelle nella fede».

Lo rende noto, con un comunicato, la Sala Stampa della Santa Sede.



«A tale incontro ecumenico per la pace il Pontefice intende invitare i capi di Chiese e comunità cristiane di quella regione. Fin da ora, conclude la nota, esorta a preparare questo evento con la preghiera».

«Con il cuore pieno di gioia - dice il sindaco di Bari, Antonio Decaro - accoglieremo il Santo Padre nella nostra città per una giornata di preghiera per la pace in Medio Oriente. Sarà una giornata storica per la città di San Nicola che si conferma sede all'ecumenismo religioso e del dialogo tra popoli e fedi».



«In questo giorno di gioia in cui apprendiamo che Papa Francesco tornerà in Puglia, a pochi giorni alla sua visita per don Tonino Bello, nostro faro per la pace, sono felice di potere accogliere da presidente della Regione tutti coloro i quali si vorranno unire in preghiera a Bari il 7 luglio prossimo», commenta Michele Emiliano. «La visione di Bari metropoli euromediterranea della pace che avevamo intuito nel 2004 si sta realizzando grazie a questo straordinario pontefice che incarna l’aspirazione di milioni di uomini e donne a una vita senza più conflitti, divisioni ed egoismi».