Federicus 2018, poche ore al via

Grande attesa per il debutto della 7^ edizione di Federicus, festa medievale che nasce con l'intento di valorizzare il territorio altamurano e omaggiare l'imperatore Federico II di Svevia.

La leggenda narra che, Federico II, di passaggio dalla città e diretto verso Bari per salpare verso la Terra Santa, lasciò ad Altamura dei soldati malati di malaria che guarirono grazie all'aria salubre del posto. Per celebrare la miracolosa guarigione e per ottenere la benevolenza di Papa Gregorio IX, che lo aveva scomunicato, l'imperatore Svevo fece costruire la Cattedrale, sede del potere laico ed ecclesiastico della città medievale.

Federicus 2018 sviluppa la seconda tematica del programma triennale Le donne e' cavalier, li affanni e li agi. Dall'atmosfera languida degli amori cortesi, tema dello scorso anno, si passa a scenari più impegnativi e drammatici che parlano di spade in battaglia, di lamento, miseria e carestia, di sudore nelle fucine o nei campi. Dai pulpiti tuoneranno le voci di predicatori che invitano a ritornare alla povertà del vangelo, nei lebbrosari si assisterà al balletto di “sora nostra morte corporale”, mentre cerusici e frati porteranno cure e consolazioni ad emarginati di ogni sorta. Il visitatore, oltre a respirare l'aria solenne della storia, potrà toccherà con mano la leggerezza necessaria di una festa nei quarti con i loro vicoli, colori, racconti e attrazioni; i cortei con i personaggi poveri e nobili, divertenti e seri, laici e religiosi.

Qui di seguito il programma completo.

Venerdì 27 aprile

Ore 20.00 Porta Matera: Cerimonia d'apertura di Porta Matera.

Sabato 28 aprile

Ore 11.00 Porta Bari: Cerimonia d'apertura di Porta Bari.

Dalle ore 11.30 Per le vie della città, nelle piazze e nei quarti: Spettacoli ed animazioni con giullari, musici e buffoni. Apertura degli allestimenti e dei mercati.

Ore 12.30 Piazza Matteotti: Spettacolo di falconeria.

Ore 13.00 Centro storico: Pranzo nelle osterie, ristoranti convenzionati e punti ristoro.

Ore 13.00 Monastero del Soccorso: La locanda del viandante. -Sapori medievali.

Dalle ore 15.30 Per le vie della città, nelle piazze e nei quarti: Spettacoli ed animazioni con giullari, musici e buffoni.

Ore 16.30 Piazza Matteotti: Spettacolo di falconeria.

Ore 20.00 Piazza Matteotti: Presentazione del Palio 2018. Presentazione delle squadre e giuramento dei Capitani.

Ore 20.30 Piazza Matteotti: Finale del Concorso "Bianca Lancia sei tu". Elezione di Bianca Lancia e Madonna Altamura.

Ore 21.00 Piazza Matteotti: Spettacoli ed animazioni con giullari, saltimbanchi ed istrioni.

Ore 22.30 Monastero del Soccorso: "Et Grande Festa Sia" - La festa per i giovani, a cura di Birbacco & Papilla.

Domenica 29 aprile

Ore 10.30 Per le vie della città, nelle piazze e nei quarti: Apertura degli allestimenti e dei mercati. Spettacoli ed animazioni con giullari, musici e buffoni.

Ore 12.30 Piazza Matteotti: Spettacolo di Falconeria.

Ore 13.00 Centro storico: Pranzo nelle osterie, ristoranti convenzionati e punti ristoro.

Ore 13.00 Monastero del Soccorso: La locanda del viandante. -Sapori medievali.

Dalle ore 15.30 Per le vie della città, nelle piazze e nei quarti: Spettacoli ed animazioni con giullari, musici e buffoni.

Ore 16.00 Stadio D'Angelo: Partenza del Corteo dei Fanciulli.

Ore 20.30 Piazza Matteotti: Inizio degli spettacoli in onore dell'Imperatore.

Ore 21.30 Piazza Matteotti: "Esta selva selvaggia" spettacolo su trampoli a cura di Voci dal Medioevo – Padova

Ore 22.30 Monastero del Soccorso: "Et Grande Festa Sia" - La festa per i giovani, a cura di Birbacco & Papilla.

Lunedi 30 aprile

Ore 10.30 Per le vie della città, nelle piazze e nei quarti: Apertura degli allestimenti e dei mercati. Spettacoli ed animazioni con giullari, musici e buffoni.

Ore 12.30 Piazza Matteotti: Spettacolo di Falconeria.

Ore 13.00 Centro storico: Pranzo nelle osterie, ristoranti convenzionati e punti ristoro.

Ore 13.00 Monastero del Soccorso: La locanda del viandante. -Sapori medievali.

Dalle ore 15.30 Per le vie della città, nelle piazze e nei quarti: Spettacoli ed animazioni con giullari, musici e buffoni.

Ore 16.00 Stadio D'Angelo: Partenza del Corteo dei Fanciulli.

Ore 20.30 Piazza Matteotti: Inizio degli spettacoli in onore dell'Imperatore.

Ore 21.30 Piazza Matteotti: "Esta selva selvaggia" spettacolo su trampoli a cura di Voci dal Medioevo – Padova

Ore 22.30 Monastero del Soccorso: "Et Grande Festa Sia" - La festa per i giovani, a cura di Birbacco & Papilla.

Martedi 1 maggio

Dalle ore 10.30 Per le vie della città, nelle piazze e nei quarti: Apertura degli allestimenti e dei mercati. Spettacoli ed animazioni con giullari, musici e buffoni.

Ore 12.30 Piazza Matteotti: Spettacolo di Falconeria.

Ore 13.00 Centro storico: Pranzo nelle osterie, ristoranti convenzionati e punti ristoro.

Ore 13.00 Monastero del Soccorso: La locanda del viandante. -Sapori medievali.

Dalle ore 15.30 Per le vie della città, nelle piazze e nei quarti: Spettacoli ed animazioni con giullari, musici e buffoni.

Ore 16.00 Piazza Matteotti: Spettacolo di Falconeria.

Ore 16.30 Piazza Matteotti: La disfida del Palio di San Marco.

Ore 17.30 Per le vie della città: L'Imperatore della gente - Corteo nei quarti e nelle piazze del centro storico.

Ore 19.30 Piazza Matteotti: Cerimonia di consegna del Palio di San Marco 2018 alla squadra vincitrice.

Dalle ore 20.00 Piazza Matteotti: Spettacoli in onore dell'Imperatore.