Federicus: sospensione temporanea viabilità stradale per garantire la sicurezza dei visitatori

Dal 28 aprile al 1 maggio, per consentire lo svolgimento della manifestazione Federicus è prevista la temporanea sospensione della circolazione per garantire l'incolumità dei visitatori, questo quanto riportato in un comunicato arrivato in redazione dal Comando della Polizia locale.

Pullman e autovetture potranno sostare nelle seguenti zone:

Area A - viale della Pace e Zona Industriale;

Area B - via Cimitero (insenatura ex Area Enel);

Area C - via Manzoni (parte terminale da Piazza De Napoli sino allo svincolo SS 96);

Area D - zona artigianale (Martin Luther King e via le Foggie);

Area E - via V. Russo (area coperta);

Area F - via Ruvo (area privata adibita al parcheggio per gli autocaravan).

Ogni 30 minuti, dalla zona F, partiranno bus navette predisposti dagli organizzatori, i quali, su indicazione del Comando stesso, provvederanno inoltre ad installare l'apposita segnaletica indicante le aree in questione.

I principali accessi alla città saranno presidiati, durante la manifestazione, dagli agenti di polizia locale e provinciale e dagli uomini dell'Anpana e dell'associazione Bersaglieri. Tutti i conducenti dei veicoli dovranno seguire gli itinerari di afflusso e deflusso prestabiliti.

I veicoli provenienti da via Gravina, saranno dirottati su via Maddalena per poi sostare nelle aree "A" e "B" (Varco A); i veicoli provenienti da via Selva, saranno dirottati su via Bresso per poi sostare nelle aree "A" e "B" (Varco B); i veicoli provenienti da via Matera saranno convogliati su via Treviso-via Manzoni per poi sostare nell'Area "C" (Varco C); i veicoli provenienti dalla SP41 via Carpentino saranno convogliati su via Parma-via Manzoni per poi sostare nell'area "C" (Varco D); i veicoli provenienti da via Corato, saranno indirizzati nell'area "D" (Varco E); i veicoli provenienti da via Bari, sosteranno nell'area "E" (parcheggio coperto di via Russo) o, seguendo la direttrice viaria di via Vecchia Buoncammino, nell'area "D" (Varco F) e stessa cosa per quanto concerne i veicoli provenienti da via Santeramo (Varco G); infine, i veicoli provenienti dalla SP151 (via Ruvo) saranno dirottati su via XXIV Maggio e sostare nell'area "D" (Varco H).

Domenica 29 e lunedì 30 aprile, per garantirne il corretto svolgimento, in totale sicurezza, dei tradizionali cortei storici, saranno posizionati dei dissuasori in cemento armato e altri ostacoli per impedire il transito a tutti i veicoli nelle seguenti vie di accesso: via Bari incrocio con via Baden Powell; via Santeramo angolo via Genova-via Cassano; via Gravina angolo via Parisi; via Matera angolo ex Portici Denora; via Parisi angolo via Piccinni; via Selva angolo via Q. Sella; Piazza San Lorenzo angolo Corso Umberto-via Genova.



L'intero centro storico e la ZTL di Piazza Zanardelli saranno completamente inibite al transito e alla sosta delle autovetture, compresi i veicoli dei residenti. I seguenti varchi di accesso al centro storico saranno chiusi e presidiati da stewards della Fortis Murgia, Carabinieri e Guardia di Finanza: Piazza Zanardelli angolo ex Portici Denora-via Matera; Via dei Mille angolo via San Martino; Viale Martiri angolo via Milano; viale Martiri angolo via Zara; via Veneto angolo via Parisi; via Vittorio Veneto angolo via Giambattista Castelli; Piazza Unità d'Italia angolo Corso Federico II di Svevia.

La Polizia locale provvederà, nei quattro giorni della manifestazione, così come stabilito da apposita ordinanza n°132 del 16 aprile 2018, a liberare di intero borgo antico dalle autovetture dei residenti e non, consentendo laddove possibile solo nelle ore notturne l'accesso e la sosta ai residenti.