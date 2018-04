Diritti a scuola: pubblicato elenco istituti scolastici e fabbisogno esperti

È stato pubblicato nel sito della Regione Puglia l’elenco degli istituti scolastici destinatari del finanziamento per l’iniziativa Diritti a scuola con il relativo fabbisogno di figure esterne in qualità di esperti (reperibile da qui).

"Chi fosse interessato a questi incarichi, - spiega il consigliere regionale Enzo Colonna in una nota - potrà trovare i singoli avvisi pubblici sui siti istituzionali dei diversi istituti ammessi, man mano che verranno approvati."

"Ricordo che - aggiunge Colonna - “Diritti a scuola” è l’innovativa misura della Regione Puglia finalizzata a incrementare l’attrattività e la qualità del “Sistema Scuola”, e a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, puntando al consolidamento delle competenze di base degli allievi delle scuole elementari, medie e del biennio delle superiori. Grazie alle cospicue risorse messe a disposizione per questa misura, quest’anno sono stati finanziati tutti i 167 progetti ammessi alla fase della valutazione di merito, cui saranno destinati complessivamente quasi 25 milioni e 500 mila euro.

10 le graduatorie pubblicate, suddivise per ciascuna Provincia (una per le scuole primarie e secondarie di I grado e una per le quelle secondarie di II grado).

Tra i progetti ammessi al finanziamento, sono diversi quelli proposti da istituti del territorio murgiano, in particolare quelli proposti da