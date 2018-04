Prima donazione di sangue cordonale alla Mater Dei Hospital

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato diffuso da Mater Dei:

La Regione Puglia con Delibera di Giunta D.G.R. n. 328 del 13 marzo 2018 ha accreditato la Mater Dei Hospital quale nuovo centro per il prelievo e raccolta del sangue cordonale. Grazie a questo riconoscimento, giovedì 26 aprile è stato possibile effettuare il primo prelievo a seguito di un parto avvenuto nel reparto di Ginecologia ed Ostetricia della struttura.

La Banca del cordone ombelicale, istituita dalla Regione Puglia nel 2008 presso l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, consente la raccolta e lo stoccaggio di cellule staminali totipotenti utilizzabili per svariati scopi clinici. Il più importante, è legato al Trapianto di Midollo Osseo per pazienti affetti da patologie onco-ematologiche che non trovano familiari compatibili. Tutte le unità di sangue cordonale raccolte, vengono tipizzate e rese disponibili presso il Registro nazionale Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR) che ha sede a Genova, rappresentando una cospicua speranza per gli eventuali pazienti riceventi sparsi in tutto il mondo. Con la raccolta del sangue cordonale si preleva il cordone ombelicale che diversamente andrebbe distrutto e si estrae una quantità di sangue che contiene cellule staminali.

La donazione è gratuita ed anonima.

“Un nuovo importante obiettivo raggiunto che incrementa ulteriormente la funzione pubblica del nostro ospedale. Contribuire a dare speranza a chi combatte queste malattie ci aiuta a sensibilizzare le mamme alla donazione di sangue cordonale” dichiara Max Paganini, amministratore unico Mater Dei Hospital.