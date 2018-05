Altamura torna nel XXI secolo con un bilancio positivo

Si è conclusa con un lungo applauso della gente, in Piazza Matteotti, a tutti gli organizzatori, dirigenti e volontari della AC Fortis Murgia, saliti sul maestoso Palco Arenareso magico dai tanti figuranti del Corteo dell’Imperatore posizionati nelle tribune,dopo l’ultimo spettacolo che ha chiuso felicemente la VII^ edizione di Federicus - festa medievale. “Esprimiamo grande soddisfazione per la riuscita della festa e ringraziamo per la partecipazionemolto sentita degli altamurani e dei tanti turisti che hanno scelto di trascorrere il lungo weekend con noi” – ha dichiarato il Presidente della Fortis Murgia Carlo Camicia. Il direttivo della Fortis Murgia, tra cui il vice presidente Giuseppe Arena, l’ing. Piero Dipalo e Beppe Piccininni, dal Palco hanno espresso somma gratitudine nei confronti di tutte le attività produttive e commerciali che hanno offerto il loro contributo all’iniziativa e hanno ringraziato tutti i volontari che, a vario titolo, si sono impegnati nell’organizzazione della festa. “Senza di loro non avremmo potuto realizzare un Federicus cosìriuscito” -ha confessato Beppe Piccininni – “In questi ultimi anni la festa ha raggiunto una così grande portatache la rende ingestibile, ma ce l’abbiamo fatta grazie anche alla collaborazione di tutti gli altamurani, soprattutto gli abitanti, pazienti, del Centro Storico”.

Ha funzionato in maniera ottima tutto il sistema di messa in sicurezza della manifestazione. Le forze dell’ordine coadiuvati da numerosissimi stuart hanno gestito egregiamente il traffico cittadino e del Centro Storico, location suggestiva della kermesse medievale. Un notevole afflusso di visitatori ha caratterizzato l’intera quattro giorni federiciana iniziata il 28 aprile e increscendo è esplosa l’ultimo giorno, 1^ maggio,con un picco di numeri in positivo che ha fatto registrare un tutto esaurito nelle attività ricettive e commerciali e chiudere la festa in bellezza.

Applauditissimi da altamurani e turistila nuova coppia imperiale, apprezzati per il loro portamento e la tanta simpatia, coppia rappresentata da Domenico Pepe nelle vesti di Federico II e da Claudia Chironna in quelle di Bianca Lancia, la donna più amata dallo Svevo. Entrambi i reali hanno sfilato con grande responsabilità, consapevolidel ruolo assegnatogli, in linea con tutti gli altri 800 figuranti del Corteo Imperiale, e anche durante le visite nei quattro Quarti ( Arabo, Saraceno, Latino e Greco), allestiti per l’occasione seguendo il tema dell’edizione, dedicata quest’anno a “Li Affanni”, firmati dallo scenografo costumista Franco Damiano. Un plauso merita anche la regia, capitanata dal direttore artistico Alessandro Martello che ha puntato aduna sobria teatralità e una scenografia senza tanti fronzoli.

E’ stata un’edizione messa su con non pochi affanni, giusto per rimanere coerenti al tema dantescodi quest’anno, superando al meglio le criticità che una tale manifestazione richiede, a cominciare dai costosissimi sistemi di sicurezza, ma domani è un altro giorno e lo sguardo della Fortis è già volto al prossimo anno; e se il tema sono “Gli Agi”, si prospetta un anno più sereno egioioso di tutte le passate edizioni.