Vertenza Natuzzi, sabato assemblea dei lavoratori al palazzo Marchesale

La vertenza occupazionale della Natuzzi ritorna nel “vivo”.

Dopo i preannunciati 1000 esuberi da parte dell’azienda le organizzazioni sindacali si mobilitano.

Il prossimo sabato, 5 maggio, a partire dalle ore 11:00 si terrà un'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della Natuzzi Spa, presso la sala “Giandomenico” del palazzo Marchesale.

A darne notizia è Felice Dileo Cobas-Natuzzi Spa.

L’assemblea, come afferma Dileo in una nota inviata in Redazione, è finalizzata ad organizzare l'opposizione ai licenziamenti annunciati dall'azienda.