Maltempo, allerta gialla sulla Puglia

Ancora maltempo per le prossime ore.

Dopo le pesanti precipitazioni piovose delle scorse ore, che hanno portato a diversi allagamenti in zone del paese, anche per domani si prevedono temporali.

Stando a quanto comunica la Prefettura di Bari, è previsto uno stato di allerta giallo.

Si prevedono, per le prossime ore, precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Restano valide, alla luce di queste possibili condizioni meteo, le seguenti raccomandazioni: