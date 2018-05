Censimento Grillaio Puglia e Basilicata. Dieci anni di monitoraggio con “Il Parco per il Grillaio"

Per il decimo anno consecutivo si rinnova l’appuntamento con il censimento delle colonie urbane di Grillaio che la LIPU Sezione di Gravina e Alta Murgia coordina in Puglia e Basilicata per conto del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

L’attività si svolge grazie alla partecipazione di decine di volontari e alla collaborazione fra numerose associazioni presenti sul territorio che ogni anno partecipano con impegno ed entusiasmo in questa importante attività di monitoraggio scientifico.

Il censimento si svolgerà dal 10 al 12 maggio e interesserà circa 25 comuni di Puglia e Basilicata.

Chiunque può partecipare al censimento o semplicemente chiedere informazioni sulla vita del Grillaio avvicinandosi ai volontari che saranno presenti nei pressi degli alberi dormitorio. In ogni città c’è almeno un albero presso il quale ogni sera i grillai tornano a dormire, alberi di grande importanza per i grillai e perciò tutelati per legge, come ribadito anche dal Piano d’Azione Nazionale per il Grillaio recentemente approvato dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca e Ambientale).

Scopo dell’iniziativa è molteplice: monitorare lo stato della popolazione apulo lucana del grillaio, realizzare una mappatura aggiornata degli alberi dormitorio, responsabilizzare enti pubblici e privati sulla gestione e protezione di questi alberi.