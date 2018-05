Ancora temporali e piogge sulla Puglia

Lavoro: Coldiretti, corsa alla terra per 30mila giovani

É corsa alla terra per i quasi 30mila giovani che nel 2016/2017 hanno presentato in Italia domanda per l’insediamento in agricoltura dei Piani di sviluppo rurale (Psr) dell’Unione Europea, con ben il 57% concentrato al sud e nelle isole e il 23,6% al centro e il resto al nord. É