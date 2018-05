Guardia di Finanza, pubblicato concorso per 380 allievi finanzieri

Pubblicato sulla gazzetta ufficiale nr. 38 – (4^ serie speciale del 15 maggio 2018) il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di nr. 380 allievi finanzieri, per l’anno 2018.

I posti messi a bando riguarderanno 335 del contingente ordinario e 45 del contingente marittino.

Le domande di partecipazione al concorso – come segnala il comando provinciale della GdF di Bari - saranno compilate esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo “concorsi.gdf.gov.it” seguendo le istruzioni del sistema automatizzato entro le ore 12:00 del 15 giugno 2018.



Potranno partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo.



Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma d’istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea specialistica o magistrale. Potranno inoltre partecipare al concorso anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2017/2018.

Ulteriori approfondimenti e dettagli sono disponibili sul sito internet www.gdf.gov.it.