Assegni di cura, dalla Regione altri 20 milioni di euro

"Come promesso, abbiamo mantenuto l'impegno di stanziare ulteriori 20 milioni di euro per la copertura degli assegni di cura, che si aggiungono ai 12 milioni già stanziati dalla Regione e ai 18 milioni stanziati dallo Stato. Un impegno preso con le associazioni e le famiglie, con le quali abbiamo anche avviato un percorso partecipato per la scrittura del prossimo bando."

A dichiararlo è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano con riferimento alla rimodulazione da parte del Consiglio regionale – votata all'unanimità (ieri, martedì 22 maggio, n.d.r.) di 20 milioni di euro per gli assegni di cura destinati a disabili gravi e gravissimi.

"Si mantiene così fede - ha ribadito via social il consigliere regionale, Enzo Colonna - ad un impegno preso dal Governo regionale con le famiglie e le associazioni alcune settimane fa."