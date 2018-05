Da Bari a Matera sul 'No corruption train'

Domani, 24 maggio, dalla stazione delle Ferrovie Appulo Lucane di Bari scalo, ingresso da Via Cifarelli pressi Conservatorio Niccolò Piccinni, partirà alla volta di Matera il “No corruption train”. Oltre 150 studenti provenienti da 10 scuole medie superiori della Puglia, saliranno a bordo di un treno Fal insieme con professori e organizzatori, per testimoniare come la cultura della legalità possa diffondersi a partire proprio dalle nuove generazioni.

L’iniziativa, promossa da Fal, Università degli Studi di Foggia, Uffici scolastici regionali di Puglia e Basilicata, prevede alle ore 9.30 nella stazione Fal di Bari scalo, i saluti istituzionali del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; del Presidente del Consiglio Regionale, Mario Loizzo; del Sindaco di Bari, Antonio Decaro; del presidente delle Fal, Matteo Colamussi.

Alle 10.30 il treno brandizzato ‘No corruption train’, partirà per Matera.

Alle 15 nell’auditorium “R Gervasio” di Matera, sarà presentato il volume “Etica, legalità ed efficienza nella Pubblica Amministrazione” (a cura di Nunzio Angiola, Giuseppe Mongelli ed Enzo Varricchio), con la partecipazione dei vertici delle Istituzioni locali, dei rappresentanti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e del Consiglio nazionale Forense. L’intervento dei rappresentanti degli studenti concluderà la manifestazione.

Elenco delle scuole partecipanti: IISS Alpi Montale di Rutigliano, Liceo Classico De Sanctis di Trani, IISS Bianchi Dottula di Bari, IISS Panetti di Bari, Liceo Scientifico Federico II di Altamura, Liceo Classico Cagnazzi di Altamura, Liceo classico Zingarelli di Cerignola, Liceo scientifico Fermi Monticelli di Brindisi, IISS Galilei Costa di Lecce, Liceo classico Tito Livio di Martina Franca.