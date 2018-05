C'è chi ritiene che la riqualificazione di un centro storico passi anche e soprattutto attraverso gli investimenti dei privati. Quando a farlo, poi, sono i giovani è inevitabile parlarne e scriverne.

È il caso di Gianni Vicenti, giovane imprenditore nel campo della ristorazione, che ha deciso di scommettere nel centro storico. L'inaugurazione del suo Tana Matta si terrà domani, domenica 27 maggio, alle 20,30. L'indirizzo è via Giannuzzi, angolo via Solofrano, nei pressi di piazza San Giovanni. Giovani imprenditori, quindi, guardano al centro storico come nuova opportunità. Tana Matta, tiene a precisare Gianni Vicenti, avrà uno staff con un'età che non supera i 28 anni.

«Il nostro centro storico - afferma Gianni Vicenti - mi ha sempre affascinato. È meraviglioso. I suoi vicoli, la cattedrale. Ogni volta che alzi lo sguardo scopri qualcosa di nuovo che ti colpisce. Ogni volta che tornavo da un viaggio e entravo nel centro storico, pensavo: che bella città è la mia. Quando posso, mi piace passeggiare tra i suoi vicoli, come fossi un turista. Con questo mio progetto che finalmente prende vita voglio portare la gente a vivere il centro storico e cogliere l'occasione per proporre i miei sapori, i miei profumi. Sarò affiancato dal prezioso supporto di mio fratello Giuseppe. Non voglio anticipare altro. Venite a scoprire Tana Matta!»