La Lenticchia di Altamura IGP presente al Goal 12

L’esperienza positiva del Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Lenticchia di Altamura IGP raccontata attraverso le parole del direttore Gerardo Centoducati.

Martedì 29 maggio 2018 nella sede della Camera di Commercio di Taranto, la lenticchia di Altamura sarà una delle protagoniste dell’evento organizzato da AISEC e NeXt, con COOP, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Balab e il Politecnico di Bari.

Il Gruppo di Lavoro del Goal 12 durante il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018, che rappresenta il principale contributo italiano alla settimana europea dello sviluppo sostenibile (Esdw), presenterà il Position Paper del Goal 12 sui temi della finanza, della produzione e del consumo responsabile. I tre temi saranno approfonditi la mattina attraverso la realizzazione di tre tavole rotonde in cui esperti del mondo dell’impresa, delle istituzioni, delle Università e del Terzo Settore si confronteranno partendo dalle esperienze positive già presenti in Italia per arrivare a delineare proposte di sviluppo sostenibile per le istituzioni locali.

Durante la seconda tavola rotonda sulla produzione responsabile, che avrà inizio alle 11:15, interverrà, insieme ad altri ospiti illustri, il direttore del Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Lenticchia di Altamura, Gerardo Centoducati che proporrà un tema tutto nuovo: “la distribuzione responsabile”, un attore indispensabile, enorme volano per l’economia, che si interpone alle figure del produttore e del consumatore responsabile ed in grado di orientare e modificare fortemente le scelte produttive e quelle legate al consumo.

La giornata dedicata al Goal 12 prevede nel pomeriggio una parte laboratoriale, dedicata ai giovani pugliesi. Grazie alla collaborazione dell’Università Aldo Moro di Bari e del Politecnico di Bari, gli studenti degli ultimi anni delle superiori e dell’università, lavoreranno allo sviluppo delle loro idee in tema di economia circolare, animando il primo Hackathon per lo Sviluppo Sostenibile e il Goal 12.

IL CONSORZIO

Il Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Lenticchia di Altamura IGP è nato il 27 gennaio 2017 ed è oggi costituito da circa 150 agricoltori appartenenti a 19 Comuni tra Puglia e Basilicata. Grazie al lavoro di affiancamento alle aziende, il consorzio ha raggiunto obiettivi importanti. La superficie certificata di Lenticchia di Altamura IGP quest’anno supera i 1.500 ettari. Gli obiettivi del Consorzio: miglioramento della qualità, tutela dell’ambiente, incremento produttivo e promozione della conoscenza del prodotto in Italia e all'estero.