285 chilometri in tre giorni. La ultramaratona di Puglia fa tappa a Altamura

Si rinsalda il binomio tra agricoltura e salute. Sempre vincente il connubio tra alimentazione e sport. In quest’ottica Campagna Amica accompagnerà gli atleti della Race Accross Apulia lungo i 285 chilometri di gara podistica che avrà punti ristoro nelle città di Lecce, da cui partirà la sfida da Piazza Duomo il 1° giugno 2018, per ‘toccare’ Villa Convento, Novoli, Campi Salentina, San Donaci, Mesagne, San Vito dei Normanni, Ostuni, Casalini, Cisternino, Locorotondo, Alberobello, Putignano, Castellana Grotte, Polignano a Mare, Mola di Bari, Bari, Modugno, Binetto, Toritto, Altamura, Matera, fino ad arrivare al traguardo il 3 giugno 2018 a Castellaneta.

La Race Accross Apulia è, con i suoi 285 Km, una delle ultramaratone non-stop più lunghe al mondo ed attraversa una delle regioni più belle d'Italia, mostrando le sue bellezze naturali e artistiche forgiate nella sua storia millenaria.

“La scorretta alimentazione è, insieme alla minor attività fisica, una delle cause principali della crescente diffusione di casi di obesità e di sovrappeso che aumentano in misura esponenziale i fattori di rischio di malattie cardiovascolari. Per questo gli eventi sportivi così entusiasmanti e ambiziosi, come la Race Accross Apulia, divengono per Coldiretti e per la rete delle aziende agricole di Campagna Amica uno strumento infallibile di educazione alla corretta e sana alimentazione”, commenta il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele.

La RAA oltre ad essere una gara podistica di endurance, si propone di far conoscere anche le bellezze culturali, artistiche e storiche della Puglia attraversando luoghi e città di forte interesse cercando di valorizzare ulteriormente questa ricca regione.

L’evento, oltre al patrocinio di Coldiretti e Campagna Amica della Puglia, è promosso dalla Città Metropolitana di Bari, dalle amministrazioni comunali di Lecce, Alberobello, Castellaneta, da ‘Matera 2019’, dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia, dal CONI e dalla Croce Rossa Italiana.