Si è conclusa la campagna di esami in farmacia sull’ipertensione. Oltre 50 mila test effettuati in Italia con altrettanti questionari compilati dai cittadini che si sono rivolti alle farmacie aderenti dal 17 al 23 maggio.

In Puglia sono stati eseguiti oltre 6mila test, di cui circa 3mila nella sola provincia di Bari. Ad ogni cittadino che si è sottoposto al test il farmacista ha provveduto a somministrare un questionario su abitudini di vita, alimentazione e rischio cardiovascolare.

Dai primi riscontri, che comunque saranno sottoposti all'esame di un board scientifico, emerge che un'elevata percentuale di cittadini che si sono sottoposti al test, pari a circa il 30%, è portatore di un rischio elevato in assenza di terapia. La funzione che la farmacia può svolgere nel diffondere una corretta pratica di prevenzione, oltre che a diffondere uno stile di vita e alimentazione adeguata, è straordinariamente importante sia per là capillarità della presenza sul territorio che per la facilità di accesso del cittadino.

"La rete delle farmacie va sempre più intesa come struttura integrata con il servizio sanitario nazionale e regionale e rappresenta un presidio strategico per rendere efficaci le azioni di prevenzione e di cura delle patologie croniche sul territorio" afferma Vito Novielli, presidente di Federfarma Bari.