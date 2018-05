Quando l’età avanza: sfide e prospettive

La nostra quotidiana esperienza a contatto con i senior, che ogni giorno si trovano ad affrontare sfide sempre nuove, ci ha motivati ad offrire loro risposte sempre più complete ed articolate per “vivere a lungo e vivere bene”. Così nel marzo 2017 abbiamo deciso di partecipare al Bando PIN – Pugliesi innovativi e di proporre, l’idea del Memory Café, ovvero un luogo di incontro e di aiuto per gli anziani e le loro famiglie.





Le nostre attività sono rivolte a :

- Persone con demenza tramite valutazioni neuropsicologiche, percorsi individualizzati di consulenza e sostegno psicologico, percorsi di stimolazione cognitiva e laboratori creativi e di terapia occupazionale.

- Familiari/Caregiver tramite percorsi individualizzati al fine di supportare il familiare nel faticoso lavoro di cura che comporta elevati livelli di stress o percorsi di gruppo per confrontarsi e condividere i propri vissuti con altre persone che vivono un’esperienza simile.

- Senior, a tutti gli over55 che vogliono conoscere come funzionano le proprie abilità mentali, come potenziarle e come prendersi cura del proprio benessere.

Presenteremo tutto questo, assieme ad illustri relatori di rilievo nazionale ed internazionale, che daranno vita ad un ricco seminario formativo/informativo mercoledì 30 Maggio ore 18.00 presso Port’Alba , vi aspettiamo. Nessuno può e deve essere lasciato solo in questa condizione cosi drammatica, qual è la demenza.