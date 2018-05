I vincitori del Concorso Scuole Federicus 2018

Si è svolta lo scorso sabato 26 maggio nell’ambito della Conferenza di chiusura di Federicus, VII^ edizione, la premiazione dei vincitori del concorso indetto per le scuole di Altamura dal titolo Scopriamo il Medioevo “Federico II e il suo tempo”. In una sala Tommaso Fiore, al primo piano del Gal terre di Murgia, ex Monastero del Soccorso, i ragazzi delle scuole partecipanti, accompagnati dai loro docenti e dal dirigente scolastico hanno seguito con attenzione lo scorrere delle due classifiche relativamente alle scuole primarie ed alle scuole secondarie di primo grado. Rigorosamente individuali, come da regolamento del resto, i lavori presentati alla commissione giudicatrice, erano il risultato di una prima selezione di cinque elaborati avvenuta all'interno dei ogni scuola aderente. La commissione composta dal dirigente scolastico Pasquale Castellano, che ha seguito i lavori del concorso per tutto l’iter, unitamente al presidente della Fortis Murgia, al responsabile della comunicazione Fortis, Mary Cristallo, e alla giornalista Angela Calia, direttore del giornale FMN, ha decretato i seguenti vincitori, riconoscendogli una maggiore originalità, rispetto agli altri lavori, che comunque sono risultati anch'essi lodevoli e vicini alla nostre radici, con un profuso amore per un personaggio come Federico II e il suo tempo.





Classifica scuole primarie

1° classificato ad ex aequo

Con la poesia “ Gli Affanni”

- Angelica Bronzino (classe III sez. E) - 1° IV Novembre Altamura

Docente referente della scuola: insegnante Lorito Teresa

Con la rappresentazione grafica “Il Castello di Federico”’

- Valentia Colonna (classe IV sez. C) - 6° Circolo Don L. Milani Altamura

Docente referente della scuola: insegnante Bruna Rita Lograno

2° classificato

Con il fumetto “ Il giullare alla Corte di Federico II”

- Rocco Petronella (classe V sez. E) - 1° IV Novembre Altamura

Docente referente della scuola: insegnante Lorito Teresa

3° classificato

Con la rappresentazione grafica “l’Apocalisse”

- Vito Fineo (classe IV sez. E) - 6° Circolo Don Milani Altamura

Docente referente della scuola: insegnante Bruna Rita Lograno

Classifica scuole secondarie di primo grado

1° classificato ad ex aequo

Con il sonetto “Son Cecco”

- Marilena Cornacchia (classe II sez. A) – “Serena-Pacelli” Altamura

Docente referente della scuola: professoressa Assunta Carnicella

Con l’elaborato grafico “Il Giullare”’

- Felicetta Quattromini (classe II sez. B) – “S. Mercadante” Altamura

Docente referente della scuola: professoressa Francesca Ferrulli

2° classificato

Con il testo poetico “Gli Affanni al tempo di Federico II”

- Eleonora Centonze (classe II sez. I) - “S. Mercadante” Altamura

Docente referente della scuola: professoress Francesca Ferrulli

3° classificato ad ex aequo

Con le miniature dell’Apocalisse del beato Liebana “Santi e figure angeliche”

- Michele Lorusso (classe I sez. E) – “Serena-Pacelli” Altamura

Docente referente della scuola: professoressa Assunta Carnicella

Con le miniature dell’Apocalisse del beato Liebana “Santi e figure angeliche”’

- Giuseppe Tamborra (classe I sez. E) – “S. Mercadante” Altamura

Docente referente della scuola: professoressa Francesca Ferrulli.