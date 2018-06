Il valore attuale del pensiero del maestro e l'evoluzione delle forme di tutela della persona

​“Un calcio all’impossibile”, a Bari la partita del cuore

“Un calcio all’im. . . possibile” è il titolo dell’evento che porterà in campo domenica 3 giugno alle 18, presso lo stadio San Pio di Bari, la Nazionale Leo-Lions, la Nazionale Attori e l'Associazione sportiva dilettantistica dell'Università di Bari per il Service Cani Guida, in