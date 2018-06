Con MarinoBus si decolla

Hanno debuttato il 1° giugno i collegamenti di Marino Srl per gli aeroporti di Milano Malpensa -Terminal 1 e Milano-Bergamo Orio al Serio (Il Caravaggio), che serviranno gli utenti delle principali località di Puglia e Basilicata nonché i passeggeri campani in partenza da Napoli e Caserta.



Lo annuncia l'azienda pugliese di trasporto passeggeri su gomma.

"In questo modo, le destinazioni di tutto il mondo saranno più a portata di mano per i viaggiatori di gran parte dell’Italia meridionale che desiderano beneficiare di trasferimenti a costi sostenibili – soprattutto per chi magari deve già affrontare l’onere di un biglietto aereo internazionale – senza rinunciare in alcun modo a comfort e sicurezza" dichiara la società di trasporto.



Tali linee rientrano in un più ampio piano strategico di sviluppo di MarinoBus che si fonda - tra le altre cose - sulla crescente capillarità dei collegamenti, sui consistenti investimenti in bus all’avanguardia e sulla competitività di un’offerta che, pur puntando all’accessibilità del servizio per tutti, non vuole fondarsi sul semplice ribasso delle tariffe che può spesso andare a discapito della soddisfazione finale dei passeggeri.

"Il mercato dei trasporti è sempre più dinamico e concorrenziale e, secondo noi, il fattore-chiave vincente è rappresentato dalla capacità di combinare qualità del servizio con convenienza in modo da fidelizzare i clienti esistenti e acquisirne costantemente di nuovi - afferma Gerardo Marino, amministratore unico di MarinoBus – È quanto intendiamo fare anche con questi collegamenti che consentiranno ai viaggiatori di Puglia, Basilicata e Campania di raggiungere comodamente e vantaggiosamente i principali aeroporti internazionali italiani e, da lì, le loro destinazioni preferite in tutto il mondo. E siamo contenti di offrire questa opportunità alla viglia della stagione estiva delle vacanze".

I passeggeri potranno usufruire di collegamenti giornalieri, viaggiando in poltrone XXL con maggiore spazio tra i sedili, con Wi-Fi gratuito e prese di corrente per ricaricare smartphone/tablet e con possibilità di portare con sé ben 3 bagagli, di cui due da stiva e uno a mano sul bus.

Per acquistare i biglietti, i viaggiatori possono visitare il sito www.marinobus.it, utilizzare l’app mobile MarinoBus (disponibile su Google Play e App Store), chiamare il servizio clienti al numero 080 3112335 oppure rivolgersi a una delle tante rivendite autorizzate sul territorio.

MarinoBus, con oltre 6.000 collegamenti, oggi serve più di 200 destinazioni - tra cui Zurigo, Francoforte, Colonia, Stoccarda, Lussemburgo, Grenoble e Lione - grazie a oltre 200 autisti, 180 automezzi di proprietà e 3.000 biglietterie convenzionate.