Ospedale della Murgia, attivi nuovi ambulatori presso il Servizio di Riabilitazione

Attivi due nuovi ambulatori presso il servizio di Riabilitazione dell'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei".

Nello specifico si tratta dell'ambulatorio di visita fisiatrica per linfedema, dottoressa Chiara Giorgio, e dell'ambulatorio di prevenzione e cura delle deformità spinali dell'età evolutiva, dottoressa Daniela Martino.

Il primo, fondamentale per la cura del linfedema che, sia nelle sue forme primarie che secondarie, rappresenta una patologia disabilitante cronica in costante crescita nella popolazione italiana. In particolar modo invalidante soprattutto per i risvolti psicologici e relazionali (si rivela il linfedema secondario a patologia oncologica, esemplificativo per tutti il linfedema post - mastectomia).

Il secondo, destinato alla cura della scoliosi idiopatica, presente nello 0.25% della popolazione europea. La patologia colpisce il sesso femminile in un rapporto 4 a 1 rispetto a quello maschile. La deformità compare di frequente verso i 9 -11 anni e si accentua fino al termine dell'accrescimento scheletrico. Le probabilità di sviluppare scoliosi gravi nel sesso femminile sono 8 a 1, mentre per le forme più lievi il rischio è inferiore. Secondo i dati del Consiglio Superiore Sanità il 50% dei bambini fino a 10 anni di età presenta paramorfismi di cui il 60% a livello lombare.